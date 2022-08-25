Едва узнаваема: Бузова в старушечьем платье и без макияжа появилась на публике

На этот раз Ольга решила отправится на теннис. Она уже несколько месяцев занимается спортом. Телеведущая призналась, что не выспалась.

Она запечатлелась в лифте в алом мини-платье с крупным принтом в виде цветов. Более того, Бузова была без макияжа. Волосы она собрала в тугой пучок. Звезда взяла с собой лимонную сумку Bottega Veneta.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»