Едва прикрыла бедра: Бородина в коротком леопардовом платье засмущала молодого парня

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что стала известной благодаря шоу «Дом-2». В последние годы за ее жизнью следят миллионы поклонников.Она делится новостями, хвастается модными нарядами и успехами дочерей. Примечательно, что год назад звезда развелась с Курбаном Омаровым. Теперь она редко говорит о личной жизни.
Бородина в этом году не раз отрывалась на вечеринках. Порой ее видели в компании мужчины. Телеведущая и сама делилась кадрами, на которых ее держал за руку таинственный кавалер. А недавно она вернулась из отпуска. Первые дни Ксения посвятила прогулкам и фотосессиям. Но 23 августа она отправилась на съемки.
На кадрах звезда предстала в студии. Она была облачена в короткое леопардовое платье с акцентом на талии. Бородина едва прикрыла рельефные бедра. С ней завел разговор молодой парень. Он говорил ей комплименты. Телеведущая заулыбалась, поблагодарила его и подала руку в знак признательности. Молодой человек смущенно стоял рядом.
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Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что в 39 лет она может дать фору многим более молодым коллегам. К слову, на днях телеведущая призналась, что довольна тем, как выглядит. Она без стеснения выкладывает фото без фильтров. Звезда не скрывает, что занимается спортом, чтобы быть в форме.