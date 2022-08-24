Едва прикрыла бедра: Бородина в коротком леопардовом платье засмущала молодого парня

На кадрах звезда предстала в студии. Она была облачена в короткое леопардовое платье с акцентом на талии. Бородина едва прикрыла рельефные бедра. С ней завел разговор молодой парень. Он говорил ей комплименты. Телеведущая заулыбалась, поблагодарила его и подала руку в знак признательности. Молодой человек смущенно стоял рядом.

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