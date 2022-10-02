Едва не показала лишнее: Подольская в мини-платье с разрезом и модных босоножках щегольнула в Останкино

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась после участия в «Фабрике звезд». Потом ей удалось построить и личную жизнь, хотя Владимир Пресняков взял ее в жены не сразу, а спустя несколько лет. Теперь у пары растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Артистка успевает совмещать карьеру и материнство.
Этой осенью Наталья не только выступает, но и активно снимается в разных проектах. Она даже презентовала свое шоу «Ваша Наташа», которое теперь выходит на YouTube-канале. А вот накануне 1 октября она оказалась в телецентре Останкино.
Подольская устроила дефиле в коридоре. Она предстала в коротком черном платье с рюшами и смелым разрезом. Наряд позволил ей оголить ноги и сделать из визуально еще длиннее. Розовые босоножки дополняли образ.
Примечательно, что Наталья поделилась кадрами из гримерки. Поклонники сразу узнали закулисье студии Ивана Урганта. Однако его передача уже несколько месяцев не выходит в эфир.
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Сама Наталья призналась, что снялась в передаче «Мечталлион», которая выходит рано утром. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в 40 лет. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну до чего длинные ноги», «Платье такое крохотное! Экстремально!», «Вау, вы точно мама двоих детей?», «Такая знакомая студия, очень заинтриговали», «В таком ногу не задирайте, можно лишнее показать», — стали писать пользователи Сети.