Едва не показала лишнее: Подольская в мини-платье с разрезом и модных босоножках щегольнула в Останкино

Подольская устроила дефиле в коридоре. Она предстала в коротком черном платье с рюшами и смелым разрезом. Наряд позволил ей оголить ноги и сделать из визуально еще длиннее. Розовые босоножки дополняли образ.

Примечательно, что Наталья поделилась кадрами из гримерки. Поклонники сразу узнали закулисье студии Ивана Урганта. Однако его передача уже несколько месяцев не выходит в эфир.

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