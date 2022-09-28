Едва можно узнать: Нетребко в льняном платье свободного кроя и платке появилась с мужем в Иерусалиме

Но на днях Нетребко прилетела в Израиль. Она воссоединилась с мужем в Тель-Авиве. А 28 сентября певица поделилась кадрами из Иерусалима. Она посетила знаковые места, храмы и прогулялась по местным улочкам. Артистка облачилась в льняное платье свободного кроя. На голову она надела платок.

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