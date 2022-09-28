Едва можно узнать: Нетребко в льняном платье свободного кроя и платке появилась с мужем в Иерусалиме

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она привыкла регулярно гастролировать. Обычно ее концерты расписаны на год вперед. Однако за последние два года ситуация изменилась. Сначала и-за пандемии многие ее выступления отменились. В этом году некоторые театры перестали сотрудничать с российской звездной.
Не так давно Анна отметила свой день рождения. Ей исполнился 51 год. Она отпраздновала это событие в кругу друзей в Вене, где живет много лет. Рядом с ней был сын Тьяго, а вот муж Юсиф Эйвазов находился в России на открытии нового сезона в Большом театре. Потом артистка съездила в Венгрию, где дала концерт и успела погулять по Будапешту.
Но на днях Нетребко прилетела в Израиль. Она воссоединилась с мужем в Тель-Авиве. А 28 сентября певица поделилась кадрами из Иерусалима. Она посетила знаковые места, храмы и прогулялась по местным улочкам. Артистка облачилась в льняное платье свободного кроя. На голову она надела платок.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что с трудом узнали ее в таком наряде в восточном стиле. Фанаты также вспомнили, что еще недавно там была Алла Пугачева со своей семьей. В этом году многие российские артист посетили Израиль.
«Ох, какая красота», «Аннушка, сколько у вас нарядов!», «Очень колоритно», «У вас просто дар подбирать образы для каждой страны», «Даже не узнала вас», «Совсем другая», «Платок преобразил», — стали писать пользователи Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды