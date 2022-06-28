«Еду очень красивая»: Собчак отметилась в остромодных босоножках и с сумкой-круассаном Bottega Veneta

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в стране. Также она создает свои проекты и регулярно оказывается на светских раутах.

Блондинка особое внимание уделяет свои образам. Она не скрывает, что любит покупать наряды люксовых брендов, но также она поддерживает отечественных дизайнеров.