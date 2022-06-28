«Еду очень красивая»: Собчак отметилась в остромодных босоножках и с сумкой-круассаном Bottega Veneta

Телеведущая решила похвастаться своим особенным образом. Она поддержала несколько трендов.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в стране. Также она создает свои проекты и регулярно оказывается на светских раутах.

Блондинка особое внимание уделяет свои образам. Она не скрывает, что любит покупать наряды люксовых брендов, но также она поддерживает отечественных дизайнеров.

В последнее время Собчак все чаще поддерживает романтичный стиль и выбирает монохромные образы. Телеведущая накануне похвасталась нарядом, в котором отправилась на праздничное мероприятие.

Она покрасовалась в струящемся молочном платье с нежным принтом и босоножках в сеточку Bottega Veneta, которые стоят около 88 тысяч рублей. Более того, Ксения подобрала в тон сумку-круассан той же фирмы. 

«Ну что, друзья! Еду очень красивая на красивое мероприятие! Всех люблю», — сказала звезда.

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