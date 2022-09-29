Единственный родственник: почему родной брат пропустит похороны Моисеева

Дата похорон Бориса Моисеева пока не раскрыта, однако уже известно, что на церемонии прощания не будет родственников артиста. Единственный родной человек музыканта, старший брат Маркс Толкач, не сможет приехать, чтобы проводить его в последний путь.
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«Я — единственный родственник Бори. У нас еще был брат Анатолий, но он тоже умер», — рассказал мужчина PROZVEZD.
Сейчас брат Моисеева, котору идет 83-й год, живет в Канаде. Он заверил, что очень хотел бы приехать на похороны, однако не сможет этого сделать из-за серьезных проблем со здоровьем. К тому же, за несколько дней мужчина не успеет сделать визу.
«Не хочу разглашать свои диагнозы, но по состоянию здоровья я не уверен, что вообще смогу добраться до России, а тем более вернуться обратно», — поделился Толкач.