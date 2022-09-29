Единственный родственник: почему родной брат пропустит похороны Моисеева

Сейчас брат Моисеева, котору идет 83-й год, живет в Канаде. Он заверил, что очень хотел бы приехать на похороны, однако не сможет этого сделать из-за серьезных проблем со здоровьем. К тому же, за несколько дней мужчина не успеет сделать визу.

«Не хочу разглашать свои диагнозы, но по состоянию здоровья я не уверен, что вообще смогу добраться до России, а тем более вернуться обратно», — поделился Толкач.