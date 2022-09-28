«Единственный, кто вправе принимать соболезнования»: Лолита назвала имя человека, по-настоящему оплакивающего Бориса Моисеева

Певица Лолита Милявская открыто встала на защиту арт-директора ныне покойного Бориса Моисеева Сергея Гороха.

Из-за того, что Сергей Горох не сразу сообщил общественности о смерти Бориса Моисеева, его начали подозревать в каких-то темных делах.

Однако Лолита Милявская в эфире ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1» ясно дала понять, что Сергей Горох больше других переживает и скорбит о кончине Бориса Моисеева.

«Единственный человек, который вправе принимать соболезнования – это Сережа. Это единственный человек, кто последние 12 лет заботился о Боре… Боря разговаривал отрывисто – Сережа один его полностью понимал и переводил нам», - высказалась Лолита Милявская.

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Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в своей квартире. Тело покойного обнаружил его арт-директор Сергей Горох.

Борису Моисееву было 68 лет, долгие годы он тяжело болел.