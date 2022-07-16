«Единственный, кто не изменился»: Соболев заявил о сумасшествии Дюжева

По словам Соболева, у молодых артистов сегодня появляется возможность стать суперуспешными звездами, которые также со временем сойдут с ума. «Вот стать ими, а потом через какое-то время тоже сойти с ума и оставить место для молодых артистов, которые тоже станут крутыми и известными», - заявил Соболев.

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Напомним, что Дмитрий Дюжев – известный актер. За его плечами роли в нескольких десятках популярных фильмов.