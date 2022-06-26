«Единственный и любимый»: Гузеева запечатлелась на редком фото с сыном

Телеведущая Лариса Гузеева – дважды мама. Своего первенца, сына Георгия, она родила в апреле 1992 года. Его отец – филолог Каха Колордава, с которым звезда познакомилась в Тбилиси на съемках картины «Избранник».

На своей странице в соцсети актриса решила опубликовать редкое фото с сыном, нежно прильнув к нему.