«Единственный и любимый»: Гузеева запечатлелась на редком фото с сыном

Наследнику телеведущей в апреле исполнилось 30 лет.
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лариса Гузеева – дважды мама. Своего первенца, сына Георгия, она родила в апреле 1992 года. Его отец – филолог Каха Колордава, с которым звезда познакомилась в Тбилиси на съемках картины «Избранник».

На своей странице в соцсети актриса решила опубликовать редкое фото с сыном, нежно прильнув к нему.

Лариса Гузеева с сыном Георгием. Фото: соцсети

«Единственный и любимый сын», - подписала снимок Гузеева.  

Фанаты засыпали знаменитость комментариями.

«Ого, какой брутальный мужчина! Любовь к детям – это частица жизни. Счастья вам!» - писали пользователи Сети.

Напомним, также Лариса Гузеева воспитывает дочь Ольгу, которую родила в браке с бизнесменом Игорем Бухаровым.

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