«Единственный и любимый»: Гузеева запечатлелась на редком фото с сыном

Телеведущая Лариса Гузеева – дважды мама. Своего первенца, сына Георгия, она родила в апреле 1992 года. Его отец – филолог Каха Колордава, с которым звезда познакомилась в Тбилиси на съемках картины «Избранник».
На своей странице в соцсети актриса решила опубликовать редкое фото с сыном, нежно прильнув к нему.
Лариса Гузеева с сыном Георгием. Фото: соцсети
«Единственный и любимый сын», - подписала снимок Гузеева.
Фанаты засыпали знаменитость комментариями.
«Ого, какой брутальный мужчина! Любовь к детям – это частица жизни. Счастья вам!» - писали пользователи Сети.
Напомним, также Лариса Гузеева воспитывает дочь Ольгу, которую родила в браке с бизнесменом Игорем Бухаровым.