«Единственный человек, который не бросил артиста»: Дроботенко назвал Гороха идеалом директора

Юморист Сергей Дроботенко посетил церемонию прощания с певцом Борисом Моисеевым. Журналисты спросили комедианта не только о покойном, но о его арт-директоре Сергее Горохе, в адрес которого звучит множество негатива в связи со смертью звезды.

«Для меня это идеал директора. Я второго такого не знаю. На моей памяти, это единственный человек, который не бросил артиста, когда тот перестал быть трудоспособным. Это единственный случай», — цитирует Дроботенко ФАН.

По мнению юмориста, Борису Моисееву повезло встретить такого заботливого директора. Поэтому-то покойный артист и подарил Гороху свою квартиру.