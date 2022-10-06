«Единственное, что кормит меня и отца»: сын Алибасова пытается спасти свой бизнес

Звездный наследник лишился части доходов.
Бари Алибасов-младший. Фото: Global Look Press

Бари Алибасов – младший. Фото: Global Look Press

Некоторое время назад сын Бари Алибасова — Бари-младший — открыл гостевой дом в Калининграде. Увы, из-за сложной обстановки в мире шоумен лишился потока туристов из Европы и бизнес перестал приносить деньги.

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Поскольку здание звездный наследник приобрел в ипотеку, скоро оно должно быть реализовано с помощью аукциона. Правда, Алибасов не потерял надежду сохранить свой проект.

Сейчас он рассматривает вариант сделать из гостевого дома первый в России вебкам-институт. Такая идея кажется Бари-младшему весьма перспективной.

«Единственное, что сейчас меня кормит и на 50 процентов моего отца, это наш вебкам-бизнес. И самая большая проблема заключается в том, что девчонок приходится учить с нуля. 

Потому что девчонки, которые приходят к нам из других студий, они стараются зарабатывать на оголении своих частей тела, поэтому мы их не берем на работу. А как зарабатывать не раздеваясь, девочки не знают», — пояснил Алибасов порталу Teleprogramma.pro.

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