«Единственное, что кормит меня и отца»: сын Алибасова пытается спасти свой бизнес

Некоторое время назад сын Бари Алибасова — Бари-младший — открыл гостевой дом в Калининграде. Увы, из-за сложной обстановки в мире шоумен лишился потока туристов из Европы и бизнес перестал приносить деньги.

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Поскольку здание звездный наследник приобрел в ипотеку, скоро оно должно быть реализовано с помощью аукциона. Правда, Алибасов не потерял надежду сохранить свой проект.

Сейчас он рассматривает вариант сделать из гостевого дома первый в России вебкам-институт. Такая идея кажется Бари-младшему весьма перспективной.