«Единственное, что кормит меня и отца»: сын Алибасова пытается спасти свой бизнес

Некоторое время назад сын Бари Алибасова — Бари-младший — открыл гостевой дом в Калининграде. Увы, из-за сложной обстановки в мире шоумен лишился потока туристов из Европы и бизнес перестал приносить деньги.
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Поскольку здание звездный наследник приобрел в ипотеку, скоро оно должно быть реализовано с помощью аукциона. Правда, Алибасов не потерял надежду сохранить свой проект.
Сейчас он рассматривает вариант сделать из гостевого дома первый в России вебкам-институт. Такая идея кажется Бари-младшему весьма перспективной.
«Единственное, что сейчас меня кормит и на 50 процентов моего отца, это наш вебкам-бизнес. И самая большая проблема заключается в том, что девчонок приходится учить с нуля.
Потому что девчонки, которые приходят к нам из других студий, они стараются зарабатывать на оголении своих частей тела, поэтому мы их не берем на работу. А как зарабатывать не раздеваясь, девочки не знают», — пояснил Алибасов порталу Teleprogramma.pro.