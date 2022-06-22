Единственная дочь Пьера Нарцисса — о смерти отца: «Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем»

Единственная дочка покойного Пьера Нарцисса — 16-летняя Каролина-Кристель — вышла на связь с поклонниками, почтив память отца.

Девочка подметила, что папа — это тот человек, которого она будет ставить себе в пример всю жизнь, которого будет чтить и помнить. Ведь именно отец, как уточнила Каролина-Кристель, поставил ее на ноги, дал фундамент в этой жизни и установки, за что она ему очень благодарна.

«Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него. Я верю, что жизнь непросто так посылает нам людей, непросто так все сходятся, что люди находят друг друга, каждый человек вносит вклад в жизнь другого», — говорила дочка Пьера Нарцисса.

Так, Каролина-Кристель подметила, что отец научил ее быть сильной, мудрой, упертой в своих целях, находчивой, трудолюбивой.

«Жаль, что я так мало провела с ним времени, но раз Всевышний так захотел, так пусть будет покорна судьба. Я благодарна Богу, этой жизни… всему благодарна. И папе», — добавила Каролина-Кристель.

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