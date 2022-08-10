«Единение сердец и душ»: Тодоренко — о реакции сына на появление на свет еще одного наследника

Телеведущая Регина Тодоренко в «Телеграме» раскрыла новые подробности родов, на которых присутствовал ее муж, музыкант Влад Топалов, и старший сын Михаил.
«Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ».
Регина Тодоренко с родными при родах. Фото: телеграм Регины Тодоренко
Как отметила Тодоренко, в момент родов ее старший сын Миша робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. «Но эта улыбка до первой драки за игрушку», — заявила Тодоренко.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Регина Тодоренко месяц назад родила сына Мирослава. В ближайшее время она должна вернуться к работе на телевидении.