«Единение сердец и душ»: Тодоренко — о реакции сына на появление на свет еще одного наследника

Как отметила телеведущая, Миша робко пробрался в родильную комнату.
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press

Телеведущая Регина Тодоренко в «Телеграме» раскрыла новые подробности родов, на которых присутствовал ее муж, музыкант Влад Топалов, и старший сын Михаил.

«Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ».

Регина Тодоренко с родными при родах. Фото: телеграм Регины Тодоренко

Как отметила Тодоренко, в момент родов ее старший сын Миша робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. «Но эта улыбка до первой драки за игрушку», — заявила Тодоренко.

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Напомним, что Регина Тодоренко месяц назад родила сына Мирослава. В ближайшее время она должна вернуться к работе на телевидении.

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