«Единение сердец и душ»: Тодоренко — о реакции сына на появление на свет еще одного наследника

Как отметила Тодоренко, в момент родов ее старший сын Миша робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. «Но эта улыбка до первой драки за игрушку», — заявила Тодоренко.

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Напомним, что Регина Тодоренко месяц назад родила сына Мирослава. В ближайшее время она должна вернуться к работе на телевидении.