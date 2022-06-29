Эдгард Запашный возмутился заменой живых тигров на виртуальных в «Форте Боярд»

Решение продюсеров популярной телеигры «Форт Боярд» заменить настоящих тигров виртуальными вызвало резкую реакцию гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного.

Он убежден: этот шаг продиктован не фактами и знаниями, а одними эмоциями, — ведь за 30 лет существования игры не пострадал ни один тигр. Эдгард с братом Аскольдом и сами участвовали в игре «Форт Боярд», — причем организаторы понимали, что двух отважных укротителей пугать тиграми просто смешно.

«Те самые люди, которые называют себя зоозащитниками, по факту являются зоорадикалами. Эти люди настроены на то, чтобы построить стену между животными и людьми. И я не утрирую — они действительно убеждены в том, что пересечение человека с животными несет только зло. И они это активно пропагандируют.

Это люди из категории тех, кто имеет только свое мнение, которое они транслируют с особой жестокостью, потому что энергии у них не занимать. Люди, не имеющие, как правило, должного образования. Разговаривая с ними, вы легко убедитесь, что они апеллируют не фактами и доказательствами, а своими эмоциями, считая это правильным».

Эдгард Запашный глубоко убежден в необходимости участия человека в деле сохранения некоторых видов животных:

«Мое мнение — животные, находящиеся на грани вымирания, нуждаются в нашей с вами защите, а именно во вмешательстве человека. Нужно забирать последних представителей вымирающих видов из природы и переводить в искусственное содержание».

Знаменитый дрессировщик подчеркнул:

«Условия содержания тигров в «Форт Боярде» ничем не отличаются от условий в любом другом хорошем зоопарке мира. Там животные находятся в комфортабельной обстановке и живут гораздо дольше, нежели могли жить в дикой природе.

Они находятся под контролем людей и ветеринарных врачей, которые досконально знают этих животных и общаются с ними ежедневно. Для животных, которые испытывают эмоции, связанные не только с выживанием, но и с игрой, умственной работой, с расширением своего мировоззрения, это очень важно», — приводит слова Эдгарда Запашного издание «РИА ФАН».

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