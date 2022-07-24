Эдгард Запашный тремя словами высказался о выступлении Киркорова в Крыму

Представитель цирковой династии Эдгард Запашный одним из первых отреагировал на сообщение Филиппа Киркорова о планах в скором времени выступить в Крыму. Для этого артисту цирка потребовались всего три слова.

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«Филипп, ты красавец», — коротко оценил инициативу Киркорова Запашный в личном Telegram-канале.

Напомним, Филипп Киркоров начал большой тур по югу России. Народный артист уже выступил с аншлагом перед сочинцами, после чего направился в другой черноморской городок. По пути поп-король записал видеообращение для жителей Крыма.