Эдгард Запашный рассказал, почему не отмечает день рождения

11 июля всемирно известный дрессировщик хищников Эдгард Запашный отмечает свой 46-й день рождения. Гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ признался, что праздник получился тихим и по-семейному скоромным, потому что сейчас, как отметил Запашный, не время устраивать пышные торжества:

«Каждый человек в день рождения загадывает какие-то добрые и хорошие желания для себя, для близких и друзей. Я не исключение. Сегодня провожу день не на работе, но и не праздную день рождения, как это делается обычно.

Учитывая нынешние события в Донбассе, как-то совесть не позволяет устраивать большой праздник для себя. Не время. Поэтому спокойно провожу время в кругу семьи», — приводит слова артиста издание «РИА ФАН».

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