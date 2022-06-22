Эдгард Запашный помог Пьеру Нарциссу с деньгами, когда тот нуждался

Эдгард Запашный вспомнил, как помог Пьеру Нарциссу с деньгами в трудную минуту. Артист попросту остался без концертов из-за пандемии. Тогда в сложном положении помощь ему оказал именно Запашный. Но какого-то тесного общения с «фабрикантом» у дрессировщика не было.

«Мы не стали друзьями, но мы общались! Я ему даже во время пандемии помог материально. Он у меня попросил... были определенные проблемы в семье. Без концертов человек сидел. Вот как-то так. Какие-то личные вещи не обсуждали.

Все, что произошло, для меня стало шоком. Смотрю, он сегодня должен был драться с Николаем Лукинским на ринге. И раз он готовился к бою, значит, чувствовал себя хорошо. Он знает, что такое бокс, знает, что такое нагрузки. Вряд ли бы он согласился. Сестра его жены говорила, что буквально вчера он был на тренировке. Как теперь это понять? До жены дозвониться не смог до сих пор. В чужие семьи влезать не хочу...» — заявил Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro.

Кстати, Николай Лукинский заявлял, что еще дней пять назад общался с Пьером Нарциссом и тот уже лежал в больнице под капельницами. Их бой сразу же отменили, как только стало известно о том, что певец себя плохо чувствует. Выйти на ринг он бы просто не смог. 22 июня в СМИ появилась новость, что Пьер Нарцисс скончался.

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