Эдгард Запашный показал, как медведи штурмуют польско-белорусскую границу

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» опубликовал кадры с польско-белорусской границы. На них можно увидеть, как медведь перелезает через забор, установленный на границе из Польши в Белоруссию.
«Польско-белорусская граница! Даже медведи начали что-то подозревать и бегут в братскую нам страну. Наклон забора в сторону Белоруссии».
Напомним, что Эдгард Запашный поддерживает родную страну. Он часто выступает в соцсетях с патриотическими постами.
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Добавим, что пятиметровый забор с колючей проволокой власти Польши решили построить из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, начавшегося весной прошлого года.