Эдгард Запашный показал, как медведи штурмуют польско-белорусскую границу

Как отметил дрессировщик, косолапые бегут в братскую страну.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» опубликовал кадры с польско-белорусской границы. На них можно увидеть, как медведь перелезает через забор, установленный на границе из Польши в Белоруссию.

«Польско-белорусская граница! Даже медведи начали что-то подозревать и бегут в братскую нам страну. Наклон забора в сторону Белоруссии».

Напомним, что Эдгард Запашный поддерживает родную страну. Он часто выступает в соцсетях с патриотическими постами.

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Добавим, что пятиметровый забор с колючей проволокой власти Польши решили построить из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, начавшегося весной прошлого года.

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