Эдгард Запашный не простил обокравшего его футболиста

Суд приговорил троих мошенников, одним из которых оказался бывший футболист «Алании» Таймураз Карацев, к реальным, хоть и не слишком большим срокам. Эта история началась в 2020 году. Троица мошенников под руководством Карацева писали известным личностям от имени других знаменитостей и просили взаймы разные суммы, от 5 до 75 тысяч рублей.

Многие переводили деньги без вопросов. Среди тех, к кому обратились мошенники, оказался Эдгард Запашный. Знаменитый дрессировщик получил сообщение якобы от своего хорошего знакомого — борца Алексея Олейникова с просьбой перечислить 50 тысяч рублей.

Запашный перечислил, но потом все же решил связаться с Олейниковым, и понял, что его обманули. Эдгард поднял общественный резонанс, и с помощью теннисиста Михаила Южного преступников удалось задержать. По приговору суда Карацев получил 5 лет лишения свободы, его подельники — 4 и 3 года. Эдгард Запашный прокомментировал это событие:

«Мне в такие моменты становится трудно давать оценку, — прокомментировал Эдгард Запашный. — Очень часто в нашей стране люди ведут такую политику: «Я украду много, а если мне дадут срок, то ничего страшного, я отсижу, зато выйду богатым человеком». У меня нет до конца информации — и думаю, ни у кого ее нет, — сколько же денег эти люди «заработали». Мне несколько раз за период проведения суда звонила мама Карацева и просила забрать заявление. Но я ей всегда говорил одно и то же: заберу заявление, когда в этом деле больше не будет пострадавших, то есть когда эта группа мошенников вернет все деньги, которые они украли у людей. И сам Карацев на суде первым просил у меня прощения, но вопрос же не во мне», — сообщает издание «МК».

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