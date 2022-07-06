«Едем в Японию»: Прилучный покидает Россию

Павел Прилучный вновь привлек к себе внимание публики в мае. В Сети поползли слухи о том, что актер женился на молодой коллеге по цеху Зепюр Брутян. Правда, пара никак не комментирует эту информацию. А путешествие на Маврикий, которое случилось сразу же после обсуждаемой даты регистрации брака — 12 мая, они назвали командировкой и показали киносъемочную технику.

Теперь же главный «мажор» страны заявил, что вновь уезжает из России. На этот раз в Японию. Все дело в том, что одна из последних киноработ актера — фильм «Соври мне правду» — будут показывать в Стране восходящего солнца. Он уже переведен на государственный язык. Об этом Прилучный сообщил в своей соцсети.