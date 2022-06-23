Эд Ширан получил миллион долларов, отстояв свои авторские права в суде

Британский музыкант Эд Ширан в очередной раз обогатился.

В апреле 2022 года он выиграл дело об авторских правах на свой хит 2017-го Shape of You. Другой артист и его продюсер обвиняли звезду в копировании их композиции 2015 года, но Эд и его соавторы доказали обратное.

И теперь стало известно, какую сумму Ширан получит от проигравшей стороны в качестве компенсации судебных издержек. Ему присудили 900 тысяч фунтов стерлингов, что равно примерно 1,1 миллиона долларов США, сообщает портал Billboard. Певец не давал никаких комментариев по поводу своей победы.

Добавим, что Эду уже не впервой отстаивать авторство своих песен. Ранее он во внесудебном порядке урегулировал конфликт вокруг трека Photograph. Также в 2018 году на него подали в суд за композицию Thinking Out Loud. Иск был предъявлен на 100 миллионов долларов, и разбирательства по нему еще продолжаются.

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