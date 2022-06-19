Дзюба - два? Бондарчук случайно показала личное видео со своим мужем

Людям, и особенно публичным, нужно все-таки быть осторожнее с кадрами интимного характера.

Не так давно на весь мир ославился футболист Артем Дзюба, напротив фамилии которого в интернет-поисковиках первым делом появляется слово «видео». И оно как раз то самое, которое смотреть до 18 нельзя.

А теперь Светлана Бондарчук почти спалила с потрохами собственного мужа Сергея Харченко.

В эфире YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом» светская львица рассказала, что обменивалась с супругом кадрами интимного содержания в тот момент, когда он был в отъезде.

И вот от супруга пришло очередное горячее видео как раз, когда Бондарчук была на работе и подготавливала к съемкам некую знаменитую певицу для журнала.

«В какой-то момент со мной стояла моя героиня, ее гримеры, директор… и вдруг я вижу, что-то мне приходит. Включаю, а там супруг прислал интимное видео, которое я посмотрела в присутствии других… И тут я не могу сообразить, что надо выключить. Это тупка!» - рассказала Светлана.

Судя по всему, певица оказалась дамой деликатной, как и вся ее команда, ведь до сих пор об этом случае в СМИ не было сказано ни слова.

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