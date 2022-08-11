Джордж Мартин рассказал, почему его отстранили от работы над «Игрой Престолов»

Автор книг, по которым снимали «Игру Престолов», признался: в работе над финальными сезонами он почти не участвовал. По словам Джорджа Мартина, к тому времени, как начали снимать последние сезоны, его практически отстранили от работы.

При этом над ранними сезонами писатель работал очень активно: он не только создавал сценарий, но и участвовал в отборе актеров, без нег не обходился ни один кастинг. Потом же его вовлеченность в работу заметно уменьшилась.

«К пятому и шестому сезонам и, в особенности, к седьмому и восьмому я был практически за бортом», - цитирует «РИА ФАН» слова писателя, сказанные им в интервью для New York Times.

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На вопрос журналистов – почему так получилось? – Джордж Мартин порекомендовал спросить об этом у шоураннеров «Игры Престолов», Дэна Уайсса и Дэвида Бениоффа.