Джонни Депп завел роман со своим адвокатом

Актер Джонни Депп после непростого развода с Эмбер Херд наконец-то решился завести новые отношения. Избранницей звезды Голливуда стала адвокат по имени Джоэль Рич. Она представляла его интересы на судебном процессе в Великобритании, который закончился не в пользу Джонни. Судя по всему, дело они проиграли, но зато нашли друг друга.

Издание TMZ сообщает, что информация подтверждена.

Джоэль Рич, как и Депп, была замужем, но сейчас находится в процессе развода. Она является мамой двоих детей.

Ранее голливудские сплетни упорно твердили об отношениях Деппа с другим адвокатом из числа тех, кто его защищал — Камиллой Васкес. Появление подобных заявлений в СМИ очень злило саму Васкес, она называла их «сексистскими».

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