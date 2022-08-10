Джонни Депп вернулся в большую игру: актер заключил новый контракт с Dior на семизначную сумму

Ну все, можно с уверенностью сказать, что Джонни Депп вернул себе свое доброе имя.
Компания Dior подписала новый контракт с 59-летним актером, чтобы он на много лет стал лицом мужского аромата Sauvage. И это сделка на семизначную сумму.
Стороны заключили рекламный контракт еще в 2015 году, но после того, как бывшая жена актера Эмбер Херд рассказала в прессе, что Джонни был любителем сделать своей супруге больно, многие бренды и киностудии отвернулись от Деппа.
В начале лета 2022 года звезда «Пиратов Карибского моря» доказал в суде, что бывшая оклеветала его. И вот, крупные игроки снова готовы сотрудничать с ним.
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Издание TMZ сообщает, что сделка состоялась на днях — после того, как руководители Dior посетили совместный концертов Джонни Деппа и Джеффа Бека в Париже. Стоя на сцене с гитарой, актер доказал, что он — настоящий sauvage («дикарь» по-французски).
Сообщается, что Депп уже отснял брутальную фотосессию, которая будет использована в рекламе аромата. С возвращением, Джон!