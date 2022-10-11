Джонни Депп стал похож на Валерия Леонтьева

Голливудский актер Джонни Депп существенно сдал после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд. Поклонники считают, что актер стал походить на известного российского певца Валерия Леонтьева.

Деппа все чаще видят в кепках и рубашках с жилетками. Именно в такой одежде в последнее время выходит в свет исполнитель хита «Казанова».

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В последнее время жизнь Деппа забила ключом. После того, как он отстоял свою честь в суде - к нему вернулись контракты. Сейчас он снимается в кино и участвует в рекламных кампаниях.