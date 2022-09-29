Джонни Депп и Эмбер Херд снова в суде: о скандальном процессе сняли художественный фильм

Создатели проекта обещали равнозначно представить позиции бывших мужа и жены. И даже показать отрывки из их скандальной жизни в браке.

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Напомним, Депп подал в суд на бывшую жену за то, что она оклеветала его в своем интервью, рассказав о домашнем насилии в период замужества. Присяжные американского суда встали на сторону актера и обязали его бывшую жену выплатить ему кругленькую сумму, которой у госпожи Херд на счетах не имеется.