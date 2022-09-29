Джонни Депп и Эмбер Херд снова в суде: о скандальном процессе сняли художественный фильм

В Америке сняли фильм о грандиозном судебном процессе бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд 2022 года. Причем не документальный, а художественный, с актерами и закрученным сюжетом.
Картину под названием Hot Take: The Depp/Heard Trial («Горячий дубль: Суд Деппа и Херд») выпустит видеосервис Tubi 30 сентября. Роль Джонни сыграл актер Марк Хапка, а Эмбер — актриса Меган Дэвис. Насколько они похожи на оригинальных звезд, можете судить сами.
Создатели проекта обещали равнозначно представить позиции бывших мужа и жены. И даже показать отрывки из их скандальной жизни в браке.
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Напомним, Депп подал в суд на бывшую жену за то, что она оклеветала его в своем интервью, рассказав о домашнем насилии в период замужества. Присяжные американского суда встали на сторону актера и обязали его бывшую жену выплатить ему кругленькую сумму, которой у госпожи Херд на счетах не имеется.