Джоан Роулинг планирует заменить букву Z на лбу Гарри Поттера украинским трезубцем

Вован и Лексус, известные пранкеры, презентовали разговор с Джоан Роулинг. Писательница, по замыслу, беседовала с «президентом» Украины Владимиром Зеленским. «Президент» предложил убрать со лба героя Роулинг — Гарри Поттера – букву Z. Как известно, именно так выглядит знаменитый шрам Гарри:
«В виде буквы Z. Можно ли как-то убрать шрам в связи с геополитической ситуацией? Поставить украинский трезубец и сделать прическу — украинский чуб».
Джоан Роулинг с готовностью откликнулась на это предложение: «Мне будет полезно что-то сделать самой в социальных сетях. Я думаю, это сразу попадет в газеты», — сообщает издание «РИА ФАН».
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.