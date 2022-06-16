Джоан Роулинг планирует заменить букву Z на лбу Гарри Поттера украинским трезубцем

Вован и Лексус, известные пранкеры, презентовали разговор с Джоан Роулинг. Писательница, по замыслу, беседовала с «президентом» Украины Владимиром Зеленским. «Президент» предложил убрать со лба героя Роулинг — Гарри Поттера – букву Z. Как известно, именно так выглядит знаменитый шрам Гарри:

«В виде буквы Z. Можно ли как-то убрать шрам в связи с геополитической ситуацией? Поставить украинский трезубец и сделать прическу — украинский чуб».

Джоан Роулинг с готовностью откликнулась на это предложение: «Мне будет полезно что-то сделать самой в социальных сетях. Я думаю, это сразу попадет в газеты», — сообщает издание «РИА ФАН».

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