Джоан Роулинг назвала причину своего отсутствия в шоу воссоединения актеров «Гарри Поттера»

Прошло больше полугода с выхода спецэпизода «Гарри Поттера», в котором актеры и создатели франшизы встретились спустя 20 лет после релиза первого фильма. А журналистов до сих пор волнует вопрос, почему писательница Джоан Роулинг не участвовала в этом проекте.
27 августа 57-летняя англичанка стала гостьей британского радио Virgin, и ведущий Грэм Нортон снова задал ей вопрос об отсутствии в воссоединении «Гарри Поттера».
«Меня попросили принять участие в этом, и я решила, что не хочу, - ответила писательница. - Я думала, что это больше о фильмах, чем о книгах, и совершенно справедливо. Это же их годовщина».
«Никто не говорил не приходить… Меня попросили поучаствовать, и я решила не делать этого».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, в момент релиза спецэпизода ходило множество слухов, что Роулинг исключили из проекта из-за ее резких высказываний в адрес трансгендеров. Многие актеры франшизы осудили даму за ее позицию, чтобы не навлечь на себя гнев толерантной публики. Со всех сторон на писательницу сыпались оскорбления и критика.