Джоан Роулинг назвала причину своего отсутствия в шоу воссоединения актеров «Гарри Поттера»

Прошло больше полугода с выхода спецэпизода «Гарри Поттера», в котором актеры и создатели франшизы встретились спустя 20 лет после релиза первого фильма. А журналистов до сих пор волнует вопрос, почему писательница Джоан Роулинг не участвовала в этом проекте.

27 августа 57-летняя англичанка стала гостьей британского радио Virgin, и ведущий Грэм Нортон снова задал ей вопрос об отсутствии в воссоединении «Гарри Поттера».