Джиган эпично потроллил сбежавших в Грузию на велосипеде: показал, как они выглядят (видео)

Рэпер Джиган подверг критике тех, кто уклоняется от мобилизации, разместив в своих аккаунтах в соцсетях мемы. Ему правда тут же хейтеры припомнили его четверых детей и написали в комментариях, что причина его смелости понятна.

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Несмотря на критику, Джиган продолжил свою линию – теперь рэпер потроллил тех, кто сбежал от мобилизации в Грузию на велосипедах.

Он уселся на электросамокат и эпично проехался по окрестностям по песню Кикабизде из фильма «Мимино». Правда несколько телеграм-каналов тут же написали, что Джиган сбежал от Оксаны Самойловой в Грузию.