Джейсон Стэйтем купил «Жигули», а Киану Ривз стал его крестным: в России сняли первый deepfake-сериал

«До чего техника дошла!» - хочется воскликнуть, посмотрев короткий онлайн-сериал «ПМЖейсон», первые десять серий которого уже опубликованы на видеосервисе YouTube. Главный герой сериала — знаменитый актер Джейсон Стэйтем, проживающий теперь в обычной российской деревне. Как любой обитатель провинции, он ходит за грибами, жарит с друзьями шашлыки и пьет водку.
В сериале также можно увидеть Киану Ривза (в майке с олимпийским мишкой) и актрису Марго Робби. Но как такое возможно? Неужели звезды мирового кинематографа приехали в Россию, чтобы сняться в нашем сериале?
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Жена Джейсона Стэйтема в фильме - повариха. Фото: кадр из сериала
Все гораздо проще, но технологичнее. На самом деле сериал «ПМЖейсон» создан при помощи технологии deepfake. Это означает, что роль в нем мог сыграть абсолютно любой актер, а при последующей обработке видео лицо этого актера можно заменить на лицо самой популярной и дорогой звезды Голливуда.
«ПМЖейсон» - творение компании Agenda Media Group - является первым в мире онлайн-сериалом, снятым по этой технологии.
Джейсон Стэйтем и Марго Робби, созданные по технологии deepfake. Фото: кадр из сериала