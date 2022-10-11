Джейсон Стэйтем купил «Жигули», а Киану Ривз стал его крестным: в России сняли первый deepfake-сериал

«До чего техника дошла!» - хочется воскликнуть, посмотрев короткий онлайн-сериал «ПМЖейсон», первые десять серий которого уже опубликованы на видеосервисе YouTube. Главный герой сериала — знаменитый актер Джейсон Стэйтем, проживающий теперь в обычной российской деревне. Как любой обитатель провинции, он ходит за грибами, жарит с друзьями шашлыки и пьет водку.

В сериале также можно увидеть Киану Ривза (в майке с олимпийским мишкой) и актрису Марго Робби. Но как такое возможно? Неужели звезды мирового кинематографа приехали в Россию, чтобы сняться в нашем сериале?

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