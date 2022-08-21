Джей Ло в кутюрном платье со шлейфом от Ralph Lauren опять вышла замуж за Бена Аффлека

Джей Ло и Бен Аффлек поженились в очередной раз. После импульсивного бракосочетания в Лас-Вегасе пара провела церемонию по всем стандартам со всеми официальными тонкостями в доме жениха в Джорджии.

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Дженнифер Лопес вышла к алтарю в кутюрном платье Ralph Lauren со шлейфом, которое сшили специально для нее в Италии. Длинную фату помогали нести ее дочки Бена и Джен.

Гости были одеты на церемонии в соответствии с дресс-кодом мероприятия – во все белое. И только Бен Аффлек, как жених был наряжен в черные брюки в тон бабочке.

Праздновать событие артисты и их друзья планируют три дня.