Дженнифер Лоуренс назвала самый дикий слух, который прочитала о себе в прессе

32-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс появилась на октябрьской обложке журнала Vogue, а заодно ответила на 73 быстрых вопроса для видеоблога издания.
Один из вопросов звучал: какую самую странную вещь вы когда-либо читали о себе?
«Что я переспала с Харви Вайнштейном», — ответила артистка на видео после некоторого раздумья.
Это не первый раз, когда Дженнифер публично опровергает слухи об интимной связи с опальным кинопродюсером.
Еще в 2018 году неназванная женщина подала иск против Вайнштейна за то, что тот якобы хвастался сексом со звездой «Голодных игр» ради продвижения ее карьеры. А Лоуренс, кстати, получила «Оскар» за роль в фильме 2012 года «Мой парень — псих», продюсером которого как раз был Харви. Актрисе тогда пришлось публично заявить, что ее отношения с воротилой кинобизнеса были сугубо профессиональные, и никакого интима не случилось. Но пресса все равно активно раскручивала этот слух.
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Напомним, в начале 2022 года актриса впервые стала мамой — родила ребенка своему мужу Куку Марони.