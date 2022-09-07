Дженнифер Лоуренс назвала самый дикий слух, который прочитала о себе в прессе

Это не первый раз, когда Дженнифер публично опровергает слухи об интимной связи с опальным кинопродюсером.

Еще в 2018 году неназванная женщина подала иск против Вайнштейна за то, что тот якобы хвастался сексом со звездой «Голодных игр» ради продвижения ее карьеры. А Лоуренс, кстати, получила «Оскар» за роль в фильме 2012 года «Мой парень — псих», продюсером которого как раз был Харви. Актрисе тогда пришлось публично заявить, что ее отношения с воротилой кинобизнеса были сугубо профессиональные, и никакого интима не случилось. Но пресса все равно активно раскручивала этот слух.

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Напомним, в начале 2022 года актриса впервые стала мамой — родила ребенка своему мужу Куку Марони.