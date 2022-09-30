Дженнифер Энистон поддержала иранских женщин

Поклонники актрисы Дженнифер Энистон на протяжении многих месяцев просили ее обратить внимание на проблемы женщин Ирана, которые в 2022 году вынуждены мириться с суровым законом об обязательном ношении хиджаба в общественных местах. После того, как актриса узнала историю гибели 22-летней студентки Махсы Амини в Тегеране, она все же решила помочь иранцам распространить эту информацию.

Дженнифер опубликовала на своей странице видеообращение молодой иранки, записанное для TikTok. Девушка рассказывает о том, что правительство страны ограничивает использование социальных сетей и Интернета гражданами страны, чтобы они не могли рассказать правду миру. Она говорит, что люди хотят добиться свободы, а также наказания убийц Махсы Амини.

«Все, о чем я прошу — это быть нашим голосом. Пожалуйста, поделитесь этим видео, потому что нам необходимо быть услышанными. У нас нет доступа к нашим аккаунтам в социальных сетях, мы используем всевозможные VPN. И я прошу вашей помощи. Пожалуйста, помогите нам. Нас убивают и пытаются заставить нас замолчать, так, чтобы никто в мире не понял, что происходит внутри нашей страны», - говорит иранка.

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