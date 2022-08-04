«Джастин, прости»: SHAMAN извинился перед Бибером из-за своей песни

При этом певец принес извинения американскому музыканту Джастину Биберу, которого он обошел в списке, заняв в рейтинге 92 место. «Джастин, прости», — пошутил SHAMAN.

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Напомним, что песня «Я — русский» стала вмиг популярной. Музыкант написал ее 2 января, а выложил в Сеть 23 февраля.