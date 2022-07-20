Джастин Бибер возобновит мировой тур после отмены концертов из-за паралича

Певец Джастин Бибер готов вернуться на сцену после отмены концертов из-за частичного паралича лица.
19 июля в аккаунте его прерванного мирового музыкального тура Justice в популярной социальной сети появилось объявление о возобновлении гастролей.
Фанатам звезды сообщили, что Джастин выступит 31 июля на фестивале в итальянском городе Лука, а затем появится на ряде других европейских фестивалей. Далее певца ждут гастроли по Южной Америке, Южной Африке, Ближнему Востоку, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Даты концертов обещают сообщить чуть позже.
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Организаторы тура Бибера рады, что 28-летний артист снова в строю. Напомним, этим летом у него диагностировали синдром Рамси Ханта второго типа, выраженного в том, что молодой человек не мог двигать мышцами половины лица. Джастину пришлось отменить и перенести множество концертов – и это в самом начале его мирового турне.