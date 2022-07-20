Джастин Бибер возобновит мировой тур после отмены концертов из-за паралича

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Организаторы тура Бибера рады, что 28-летний артист снова в строю. Напомним, этим летом у него диагностировали синдром Рамси Ханта второго типа, выраженного в том, что молодой человек не мог двигать мышцами половины лица. Джастину пришлось отменить и перенести множество концертов – и это в самом начале его мирового турне.