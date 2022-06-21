Джастин Бибер напугал поклонников «одноглазым» видео и сообщил об отмене турне

В своем аккаунте Джастин Бибер опубликовал нерадостную для поклонников новость: запланированное турне артиста по родной для него Канаде не состоится. Причина вполне серьезная: проблемы со здоровьем, точнее, паралич лицевого нерва. Джастин выложил видео, на котором он говорит на камеру:

«Как видите, один глаз не моргает, и я не могу улыбаться этой стороной лица».

Исполнитель пояснил, что ему диагностировали синдром Рамсе-Ханта, который без должного лечения может привести к частичному или полному параличу лица и глухоте. Этим заболеванием страдает всего 5 человек из 100 тысяч. Джастин Бибер заверил поклонников, что намерен излечиться и вернуться на сцену:

«Информация для тех, кто расстроен из-за того, что я отменил концерты: я просто физически не в состоянии их отыграть. Как видите, все серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но мое тело говорит мне притормозить. Надеюсь, вы, ребята, меня поймете. Я постараюсь использовать это время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Уже в ближайшем будущем хочется вернуться к тому, для чего я рожден», — сообщает издание Аrgumenti.ru.

Смотрите также