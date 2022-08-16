Джареда Лето обвиняют в серьезных преступлениях

Интернет полон публикаций, в которых содержатся серьезные обвинения в адрес Джареда Лето. Предполагаемые жертвы называют его поведение «хищническим» и утверждают, что он демонстрировал его много лет – причем без всяких последствий для себя.

Актера обвиняют в педофилии, изнасилованиях и даже в том, что он создал одиозный культ самого себя. Издание New York Post еще раньше сообщало о привычке Джареда преследовать несовершеннолетних моделей, другие СМИ рассказывали об устроенном им соревновании, призом в котором была ночь с ним.

Лето — лидер группы, участники которой призывают своих фанатов делать в их честь татуировки. Правда, вместо официальных обвинений пока что имеются лишь скандальные заявления в интернете. Многие считают, что предполагаемые жертвы насилия никогда не обратятся в суд потому, что уверены в непобедимости команды адвокатов знаменитого актера, сообщает издание Аrgumenti.ru.