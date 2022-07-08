Джаред Лето начал встречаться с русской моделью

Папарацци сумели поймать редкие кадры — как «сладкая парочка» ужинает в Портофино. Известно, что спутницу Джареда Лето зовут Дарья Корчина, она довольно успешная модель в страна Европы, снималась для журнала Vogue, принимала участие в модных показах для брендов Dolce & Gabbana и Chanel. Корчина, кроме того, ведет тикток-канал о красоте.

В итальянском городке Портофино, судя по всему, у Джареда и Дарьи было романтическое свидание: они погуляли по улицам, после чего решили поужинать в ресторане. На снимках видно, как девушка прижимается к плечу 50-летнего актера, сообщает телеканал «360».

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