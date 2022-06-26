«Дышать я не могла, всплыть тоже»: Барановская чуть не захлебнулась на Мальдивах

Юлию Барановскую чуть не погубили собственные эмоции и умение радоваться. Ситуация произошла год назад во время отдыха на Мальдивах и едва не стоила ей жизни.

Телеведущая отправилась в лагуну, в которой собираются манты, или, как их еще называют, гигантские морские дьяволы (вид скатов). У звезды была давняя мечта побывать там и увидеть вживую как можно больше рыб. И вот в один из дней на курорте знаменитость ждала удача.

«Когда ты опускаешься в воду, где их больше 100 штук — это что-то невероятное: огромная стая мант вокруг тебя, которые в какой-то момент начинают с тобой играть, крутиться около, будто прижиматься к тебе пузиком», — делится теледива.

Однако то, что последовало далее, могло обернуться печальным концом: звезда сцены начала задыхаться.

«Я действительно задыхалась под водой. Меня душили слезы, вода попала в трубку, через нее в рот, дышать я не могла, всплыть тоже», — рассказала Барановская в своем блоге, отметив, что это произошло лишь потому, что сбылась ее мечта, а она просто очень сильно обрадовалась.

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