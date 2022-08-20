«Дядечка с пузиком»: Солнцев «погнал» Преснякова со сцены в огород

Экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев прошелся по Владимиру Преснякову. Он считает, что время артиста уже прошло, и цепляться за сцену сегодня ему не имеет смысла. Что, по наблюдению шоумена, артист уже давно и делает – не вылезает из отпусков со своей женой Натальей Подольской.

«Это не артист, а пенсионер, которому нужно на огороде картошку сажать и помидоры тукать. Пресняков на сцене - это какое-то «удивительное» зрелище. Он системный дядечка с пузиком. Тогда нам казалось, что Пресняков – человек свободы, красоты, ума, прогресса. А теперь мы понимаем, что это человек дачи, обильной еды и, видимо, водочки», - высказался в интервью сайту «Экспресс-газета» Солнцев.

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Он вспомнил расцвет карьеры Преснякова, когда тот пел фальцетом, и всем это нравилось. Успеха артист добился, по мнению Солнцева, потому что особой конкуренции вокруг не было.