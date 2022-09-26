Двумя словами: Филипп Киркоров впервые высказался о сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой

Но ее творчество, например, по сей день ценно для некоторых поклонников. В числе оных – певец и продюсер Филипп Киркоров, который метит на ее место в Театре Наций. Накануне артист побывал на спектакле и не смог не сказать о Хаматовой.

Киркоров по сути впервые высказался о Хаматовой после ее бегства, пише Kp.ru. Речь зашла о спектакле «Горбачев», который в этом сезоне снят из репертуара.