Двумя словами: Филипп Киркоров впервые высказался о сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой

Звезда кино и театра Чулпан Хаматова сбежала из страны еще весной, на фоне происходящего – так она выразила свое несогласие. А потом еще много раз оскандалилась и даже отказалась от звания народной артистки, назвав его бредятиной.
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Но ее творчество, например, по сей день ценно для некоторых поклонников. В числе оных – певец и продюсер Филипп Киркоров, который метит на ее место в Театре Наций. Накануне артист побывал на спектакле и не смог не сказать о Хаматовой.
Киркоров по сути впервые высказался о Хаматовой после ее бегства, пише Kp.ru. Речь зашла о спектакле «Горбачев», который в этом сезоне снят из репертуара.
«Шедевр!» – считает про «Горбачева» Киркоров. А в отношении самой Хаматовой заявил: «Чулпан гениально сыграла роль Раисы Максимовны! Гениальная актриса!».