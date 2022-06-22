А двойняшки-то подросли! Как сейчас выглядят дети Арбениной — сын Артем и дочка Марта

Кстати, дочка певицы — 12-летняя Марта — даже обогнала брата. Она на голову выше его. Диана Арбенина души не чает в своих отпрысках, но старается их не баловать, чтобы они с детства росли с осознанием, что и звездным наследникам нужно всего добиваться честным трудом и прилежным отношением к своему делу.

«Эмоционально меня, конечно, поддерживают дети, с которыми я нахожусь 24/7 (минус то время, что они спят с одиннадцати до восьми утра –– тут хоть можно как-то отдохнуть). А все остальное время я занимаюсь детьми», — говорила Арбенина.

По материалам WomanHit.