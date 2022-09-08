Двойник Якубовича был ведущим испанской версии «Поля чудес»

Во время просмотра популярных шоу на российском телевидении мало кто из нас задумывается о том, что идеи многих популярных передач были взяты отечественными телевизионщиках в других странах. Такое происходило даже в те времена, когда никто в России не знал слова «франшиза».

Наши бабушки не поверят, но даже их любимое «Поле чудес» — это не российское изобретение. Журналист «Царьграда» вспомнил, как в 1990-х он увидел аналогичную программу на испанском телеканале.

«Заселившись в отель, включили телевизор и были немало удивлены: по испанскому каналу шло натуральное «Поле чудес» — с такой же рулеткой, буквами, музыкальными отбивками, но самое поразительное — с абсолютно таким же ведущим: приземистым, с усиками, с теми же повадками, что у Якубовича», — рассказал он.

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