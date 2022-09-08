Двойник Якубовича был ведущим испанской версии «Поля чудес»

Во время просмотра популярных шоу на российском телевидении мало кто из нас задумывается о том, что идеи многих популярных передач были взяты отечественными телевизионщиках в других странах. Такое происходило даже в те времена, когда никто в России не знал слова «франшиза».
Наши бабушки не поверят, но даже их любимое «Поле чудес» — это не российское изобретение. Журналист «Царьграда» вспомнил, как в 1990-х он увидел аналогичную программу на испанском телеканале.
«Заселившись в отель, включили телевизор и были немало удивлены: по испанскому каналу шло натуральное «Поле чудес» — с такой же рулеткой, буквами, музыкальными отбивками, но самое поразительное — с абсолютно таким же ведущим: приземистым, с усиками, с теми же повадками, что у Якубовича», — рассказал он.
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Сейчас сложно определить, что за испанец вел в то время испанскую передачу, ведь даже у нас Якубович не является бессменным ведущим «Поля». Тем не менее известно, что сама испанская версия называлась La Ruleta de la Fortuna (второе название — La Ruleta de la Suerte), то есть «Колесо фортуны». Ее премьера в Испании состоялась 25 января 1990 года, что ровно на девять месяцев и один день раньше выхода российского «Поля чудес» с Владом Листьевым в качестве ведущего.