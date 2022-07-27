«Дворняжка не станет королевой»: Поплавская отреагировала на Долину в костюме «а-ля Бузова»

Лариса Долина поделилась кадрами из проведенной фотосессии, на которых предстала в образе сильно напоминающим недавний костюм Ольги Бузовой на фестивале VK Fest.
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Тоже анималистичный, тоже облегающий, да к тому же позировала звезда перед камерой практически так же, как экс-ведущая «Дома-2» танцевала в тот день — широко раскрывая колени в стороны.
Актриса Яна Поплавская, осудившая Ольгу Бузову за ее провокационное поведение перед молодежью, Ларису Долину, напротив, похвалила.
«Ну наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить «леопард», достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая. Другая натянет на себя «леопард», а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только «пэнисы» на языке. А все потому, что нет ПОРОДЫ. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой», — написала в своем телеграме Яна Поплавская.
А как вы считаете, 66-летней Ларисе Долиной идет это образ? Или звериный принт больше подходит Ольге Бузовой?