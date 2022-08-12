«Дворец, подаренный Наполеоном»: Собчак похвасталась своим номером в роскошном французском отеле

Ксения Собчак улетела отдыхать во Францию. Но решила совместить отпуск с работой и устроила съемки в том же отеле, в котором поселилась. Подписчикам блондинка решила похвастаться, что за роскошь ее окружает в эти дни. И сняла на видео свой номер в отеле Биаррица.

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«Жить здесь тоже приятно, а не только снимать. Но съемки на балконе будут - шик. Отель этот -бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», - подчеркнула Собчак.

Напомним, вместе с Ксенией отдыхает ее шестилетний сын Платон. Ранее они уже побывали в парижском «Диснейленде».