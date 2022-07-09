Двое сыновей и десятки лет брака: как выглядит единственная жена звезды «Сватов» Федора Добронравова

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов за свои 60 лет был женат только однажды. И его сердце принадлежит единственной жене и матери их детей Ирине. Актер не афиширует личную жизнь, но из его биографии известно, что женился он рано, свадьбу сыграли еще в родном городе артиста – Таганроге.

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Как выглядит единственная жена Добронравова, интересно многим его поклонникам. Супруга звезды появилась вместе с сыновьями Виктором и Иваном на одной фотографии в соцсети, и фанаты, наконец, смогли узнать Ирину Добронравову. Она ровесница своего знаменитого мужа тоже родом из Таганрога. Они знакомы со школьной скамьи, учились вместе в одном классе, затем работали в детском саду, она была воспитателем, а он – слесарем.