«Двое детей прекрасных, жена»: Татьяна Буланова о смерти Юрия Шатунова

По словам Татьяны Булановой, Юрий Шатунов, несмотря на непростую судьбу, всегда оставался открытым и позитивным человеком.

«Он замечательный человек. Недавно я видела какой-то старый клип с ним и вспомнила, как мы работали вместе в Германии. Он рассказывал о своей жизни — было не так все просто и легко», - поделилась своими воспоминаниями артистка.

Татьяна Буланова добавила: Юрий, как известно, вырос в детском доме, но никакие трудности не лишили его позитивного характера:

«Я рада, что его дальнейшая жизнь сложилась замечательно. Двое детей прекрасных, жена. Он жил уже в Германии, учил немецкий. Молодец парень. Очень позитивный, приятный. Для меня это шок сейчас, мне очень жаль, что его не стало. Светлая память, поддержки близким», - сказала певица в интервью Телеканалу «360».

Юрий Шатунов скончался минувшей ночью, по предварительным данным, вследствие обширного инфаркта.

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