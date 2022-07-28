Двери театра всегда будут открыты: как Хабенский отнесся к решению Белого

Недавно актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый уехал из России. Перед этим он опубликовал письмо, в котором отметил, что доиграл сезон, скрепя зубами. Это был его 24-й сезон в труппе.
Накануне Белый заявил, что худрук МХТ Константин Хабенский «отнесся с пониманием» к его отъезду. И заверил, что двери театра всегда будут открыты для Белого.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press
Журналист Михаил Дряшин считает, что Хабенский вряд ли разрешал Белому пересказывать их разговор.
«Свободу мысли и свободу слова у нас, положим, еще никто не отменял. А вот разглашать содержание чужих слов, сказанных тет-а-тет, можно только с согласия. И я не думаю, чтобы Хабенский его Белому давал», - цитирует Дряшина «Абзац».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Константин Хабенский никак не комментировал происходящие в мире события.