Двери театра всегда будут открыты: как Хабенский отнесся к решению Белого

Недавно актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый уехал из России. Перед этим он опубликовал письмо, в котором отметил, что доиграл сезон, скрепя зубами. Это был его 24-й сезон в труппе.

Накануне Белый заявил, что худрук МХТ Константин Хабенский «отнесся с пониманием» к его отъезду. И заверил, что двери театра всегда будут открыты для Белого.