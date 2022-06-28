Две жены — бывшая и новая! Обе Прилучные? Зепюр Брутян взяла фамилию «мажора»

Не так давно в прессе появилась информация о том, что Павел Прилучный тайно женился на звезде сериала «В клетке». Поводом для слухов послужили кадры, на которых «мажор» случайно засветил заветное колечко на пальце. Но не все поклонники поверили в то, что Павел расстался с холостяцкой жизнью. Ведь только недавно его видели в компании другой красотки — «папиной дочки» Мирославы Карпович.

Нашлись и те, кто посчитал, что роман Прилучного и Зепюр Брутян всего лишь пиар. Однако стало известно, что актриса взяла фамилию «мажора». И по документам она теперь тоже Прилучная. Интересно и то, что с такой же фамилией ходит и бывшая жена Павла — Агата Муцениеце. Фанаты даже посмеялись над тем, что «мажор» развел гарем. Актер щедро делится своей фамилией с понравившимися ему девушками. Сначала Агата, а теперь и Зепюр.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, журналисты все же нашли в Сети подтверждение тому, что Павел на самом деле узаконил отношения с актрисой из сериала «В клетке». Так, в базе данных юридических лиц пассия «мажора» числится как Зепюр Прилучная. По словам специалистов, изменение названия ИП — обязательная процедура после смены фамилии.

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